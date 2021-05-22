При землетрясении на юго-западе Китая погибли три человека

В результате землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной китайской провинции Юньнань погибли три человека. Об этом сообщают агентство Синьхуа и Sohu.

По данным Sohu, два человека погибли на территории Янби-Ийского автономного уезда провинции, еще один случай смерти зафиксирован в уезде Юнпин. Еще 27 человек пострадали.

За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано несколько землетрясений. Первое зафиксировали в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе 21 мая в 20:56 по местному времени (15:56 мск). По данным агентства, на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут произошло более 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км.

Второе землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе страны. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.