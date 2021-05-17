Общество , 17 мая, 06:07
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км от города Боджнурд.
В начале мая землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали на северо-востоке Японии у побережья острова Хонсю. Очаг залегал на глубине 60 км. Эпицентр землетрясения располагался около префектуры Мияги. Подземные толчки ощутили жители нескольких префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.