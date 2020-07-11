Популярная мотоблогер погибла в ДТП

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП с трактором во время поездки в Ярославль. Об этом РБК сообщил ее коллега Георгий Белов.

«Я видел результат аварии. Погибла мгновенно. Въехала в трактор, который перестроился на разворот. Она ехала по мотоциклетным меркам не очень быстро. Это не были какие-то безумные гонки, она вела очень большую компанию в Ярославль», — рассказал он.

Белов предположил, что девушку что-то отвлекло и она не увидела трактор. Он также допустил, что если бы на месте трактора была легковая машина, то Никитина могла бы «относительно легко отделаться».

Ксения Никитина была известным в мотосреде блогером. У нее был свой YouTube-канал о мотоциклах RoadEmotional, на который подписаны более 38,5 тыс. человек. Изначально поездка должна была состояться 4 июля. Однако за два дня до аварии она записала видео о переносе даты встречи на 11 июля.