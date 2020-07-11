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Популярная мотоблогер погибла в ДТП

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП с трактором во время поездки в Ярославль. Об этом РБК сообщил ее коллега Георгий Белов.

«Я видел результат аварии. Погибла мгновенно. Въехала в трактор, который перестроился на разворот. Она ехала по мотоциклетным меркам не очень быстро. Это не были какие-то безумные гонки, она вела очень большую компанию в Ярославль», — рассказал он.

Белов предположил, что девушку что-то отвлекло и она не увидела трактор. Он также допустил, что если бы на месте трактора была легковая машина, то Никитина могла бы «относительно легко отделаться».

Ксения Никитина была известным в мотосреде блогером. У нее был свой YouTube-канал о мотоциклах RoadEmotional, на который подписаны более 38,5 тыс. человек. Изначально поездка должна была состояться 4 июля. Однако за два дня до аварии она записала видео о переносе даты встречи на 11 июля.

21 июня на острове Бали в Индонезии погибла 18-летняя русская блогер Настя Тропицель. Девушка попала в аварию на мотоцикле в районе Кута. По данным полиции, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
 

Теги: блогер, мотоциклы, гибель, Московская область, новости
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