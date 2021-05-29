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Россияне смогут увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца

В Якутии 10 июня можно будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, передает «РИА Новости».

«Интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — отметил он.

Полное затмение суперлуны. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Жители Якутии смогут увидеть 94-процентное затмение Солнца Луной.Для земного наблюдателя диск спутника не полностью закроет диск звезды в отличие от полного затмения. Кроме того, при кольцеобразном затмении небо остается светлым и не видна солнечная корона.

Частичное солнечное затмение 10 июня будет видно практически со всей территории страны, за исключением Дальнего Востока. «В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко», — указал ученый.

Максимум затмения наступит в 14:27 мск. Во время него на Земле не станет темнее, поэтому, если наблюдатель в нужный момент не посмотрит на Солнце, то не заметит ничего необычного.

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Жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение в конце июня 2020 года. В России редкое явление было практически не видно. Лучше всего за ним можно было следить в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в Западной Сибири и Приморском крае.

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