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Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение (Фото: Yuki Tanaka / Getty Image)

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, с территории России будет наблюдать практически невозможно. Об этом РБК рассказала аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.

«К сожалению, с территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», — сообщила астроном.

В Санкт-Петербурге явление не будет видно вообще, а вот у жителей южных регионов будет шанс увидеть затмение. «В городе Горно-Алтайск, где Солнце будет закрыто диском Луны практически на 40%, можно будет заметить практически невооруженным глазом», — пояснила Борух.

Кольцеобразное солнечное затмение 26 декабря. Фоторепортаж
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При этом она отметила, что смотреть на затмение без специальных фильтров нельзя — можно существенно повредить зрение. В качестве светофильтра подойдет закопченное стекло, темная пленка старых компьютерных дискет. Для телескопов существуют специальные фильтры, полностью закрывающие апертуру.

Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна находится на большом расстоянии от Земли. Для земного наблюдателя диск спутника не полностью закрывает диск звезды в отличие от полного затмения. При кольцеобразном затмении небо остается светлым и не видна солнечная корона. Онлайн-сервис Timeanddate позволяет ввести свои координаты на карте и увидеть уровень затмения и его точное время. Согласно карте затмения 21 июня, лучше всего его будет видно в центральной и восточной Африке, на Аравийском полуострове, в Пакистане, Индии, Китае.

Теги: солнечное затмение, новости
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