Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение (Фото: Yuki Tanaka / Getty Image)

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, с территории России будет наблюдать практически невозможно. Об этом РБК рассказала аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.

«К сожалению, с территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», — сообщила астроном.

В Санкт-Петербурге явление не будет видно вообще, а вот у жителей южных регионов будет шанс увидеть затмение. «В городе Горно-Алтайск, где Солнце будет закрыто диском Луны практически на 40%, можно будет заметить практически невооруженным глазом», — пояснила Борух.

При этом она отметила, что смотреть на затмение без специальных фильтров нельзя — можно существенно повредить зрение. В качестве светофильтра подойдет закопченное стекло, темная пленка старых компьютерных дискет. Для телескопов существуют специальные фильтры, полностью закрывающие апертуру.