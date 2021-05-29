В Сочи загорелся строительный рынок на площади более 800 кв. м

В Центральном районе Сочи загорелся строительный рынок на площади примерно 800 кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС, передает ТАСС.

«Горят торговые павильоны», — уточняется в сообщении.

Как передает «Кубань 24», возгорание началось на территории строительного рынка «Спартак» на улице Пластунская. По информация канала, из-за пожара движение на этом участке улицы перекрыли.

Позже ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило ТАСС, что пожар локализовали на площади 870 кв. м.