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В Сочи загорелся строительный рынок на площади более 800 кв. м

В Центральном районе Сочи загорелся строительный рынок на площади примерно 800 кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС, передает ТАСС.

«Горят торговые павильоны», — уточняется в сообщении.

Как передает «Кубань 24», возгорание началось на территории строительного рынка «Спартак» на улице Пластунская. По информация канала, из-за пожара движение на этом участке улицы перекрыли.

Близ МКАД потушили пожар на строительном рынке
Общество
Фото:ГУ МЧС по г. Москве

Позже ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило ТАСС, что пожар локализовали на площади 870 кв. м.

В феврале горели торговые павильоны вещевого рынка в Волгограде на улице Качинцев. Огонь удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м. Из-за пожара с рынка эвакуировали 150 человек.

Пожар Сочи Краснодарский край
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