Из-за пожара на рынке в Волгограде эвакуировали 150 человек

Фото: МЧС России

В Волгограде на вещевом рынке на ул. Качинцев произошел пожар, из торговых павильонов эвакуировали 150 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Торговые павильоны Качинского рынка загорелись около 14:00, следует из сообщения на сайте регионального МЧС. Позднее огонь удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м, уточнили в ведомстве РБК, открытое горение ликвидировали.

Всего в ликвидации пожара участвовали более 75 человек и 20 единиц техники.

Администрация Дзержинского района Волгограда совместно с прокуратурой создала оперативный штаб, он взаимодействует с собственником горящих объектов, сообщила мэрия Волгограда местному информационному агентству «Высота 102». Из-за пожара местная полиция перекрывала движение по ул. Качинцев от ул. Московской до пр. Жукова, уточнили агентству в региональном МВД.