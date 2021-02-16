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Из-за пожара на рынке в Волгограде эвакуировали 150 человек

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Волгограде на вещевом рынке на ул. Качинцев произошел пожар, из торговых павильонов эвакуировали 150 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Торговые павильоны Качинского рынка загорелись около 14:00, следует из сообщения на сайте регионального МЧС. Позднее огонь удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м, уточнили в ведомстве РБК, открытое горение ликвидировали.

Всего в ликвидации пожара участвовали более 75 человек и 20 единиц техники.

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Администрация Дзержинского района Волгограда совместно с прокуратурой создала оперативный штаб, он взаимодействует с собственником горящих объектов, сообщила мэрия Волгограда местному информационному агентству «Высота 102». Из-за пожара местная полиция перекрывала движение по ул. Качинцев от ул. Московской до пр. Жукова, уточнили агентству в региональном МВД.

27 декабря 2020 года в Волгограде загорелся вещевой рынок в другом районе города — Краснооктябрьском. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, горел торговый павильон. В результате происшествия никто не пострадал.

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