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Близ МКАД потушили пожар на строительном рынке

Пожар на строительном рынке на 33-м км МКАД потушен, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 05:47. На рынке загорелся один из металлических ангаров. Огнем было охвачено 150 кв.м.

В 06:26 пожар локализовали, в 06:31 он был ликвидирован. Пострадавших нет.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на 33-м км МКАД находится рынок «Каширский двор — 3». Источник ТАСС в экстренных службах также сообщал, что пожар произошел на рынке «Каширский двор».

Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы
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Фото:АГН «Москва»

Накануне на северо-западе Москвы в результате пожара на топливозаправщике пострадал один человек, его госпитализировали. Пожар сопровождался сильным задымлением и взрывами газовых баллонов. Тушение осложнялось тем, что поблизости находилось около 1000 емкостей с газом и были припаркованы автомобили, перевозящие сжиженный газ, а также плотной застройкой. Пожар удалось потушить через полтора часа.

МКАД пожар строительный рынок
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