Близ МКАД потушили пожар на строительном рынке

Пожар на строительном рынке на 33-м км МКАД потушен, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 05:47. На рынке загорелся один из металлических ангаров. Огнем было охвачено 150 кв.м.

В 06:26 пожар локализовали, в 06:31 он был ликвидирован. Пострадавших нет.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на 33-м км МКАД находится рынок «Каширский двор — 3». Источник ТАСС в экстренных службах также сообщал, что пожар произошел на рынке «Каширский двор».