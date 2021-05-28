Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 13:10
В РПЦ допустили отказ от благословения оружия Общество, 22:40 Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма с геем Общество, 22:17 Россиянин победил на этапе Бриллиантовой лиги Спорт, 21:54 Госдеп запросил $810 млн на вещание в России, Китае и Иране Политика, 21:53 Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram Общество, 21:48 В Волгограде возбудили дело из-за фейкового фестиваля русской культуры Общество, 21:45 Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный» Технологии и медиа, 21:14 ЦСКА сложил полномочия чемпиона Евролиги Спорт, 21:02 Белтелерадиокомпания назвала необоснованной приостановку членства в EBU Политика, 20:50 В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на танкере Общество, 20:45 Практическая реализация устойчивого развития: опыт Норникеля Партнерский материал, 20:41 Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов Политика, 20:23 Давид Алаба подписал контракт с «Реалом» Спорт, 20:21 Осужденный во Франции на 10 лет российский фанат попросил о помиловании Спорт, 20:19
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма с геем

Кадр из короткометражного мультфильма Out («Выход»)
Кадр из короткометражного мультфильма Out («Выход») (Фото: Walt Disney Pictures)

Короткометражный мультфильм Out («Выход»), главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, не планируется к показу в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала Disney.

«Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — отметил представитель телеканала.

Ранее Роскомнадзор направил письмо Disney с разъяснением норм российского законодательства из-за выпуска мультфильма Out. Регулятор назвал письмо «профилактическим».

Роскомнадзор предупредил Disney из-за мультфильма с главным героем — геем
Общество
Кадр из короткометражного мультфильма Out (&laquo;Выход&raquo;)

Мультфильм Out был создан компанией Pixar совместно с Walt Disney Studios в 2020 году. Сюжет повествует о молодом гее, который вместе со своим партнером собирается переехать в большой город, но скрывает личную жизнь от родителей.

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространять среди детей информацию, направленную на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок и вызывающую интерес к подобным отношениям.

В июле 2020 года президент Владимир Путин заявил, что в стране не было и не будет дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации. В то же время Путин уточнил, что Россия выступает только против «навязывания» ценностей.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Disney Роскомнадзор мультфильм новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Роскомнадзор предупредил Disney из-за мультфильма с главным героем — геем
Общество
Instagram начал блокировать информацию о лечении гомосексуализма
Общество
Пресненский суд Москвы принял иск о «доведении до гомосексуализма»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter