Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма с геем

Кадр из короткометражного мультфильма Out («Выход») (Фото: Walt Disney Pictures)

Короткометражный мультфильм Out («Выход»), главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, не планируется к показу в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала Disney.

«Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — отметил представитель телеканала.

Ранее Роскомнадзор направил письмо Disney с разъяснением норм российского законодательства из-за выпуска мультфильма Out. Регулятор назвал письмо «профилактическим».

Мультфильм Out был создан компанией Pixar совместно с Walt Disney Studios в 2020 году. Сюжет повествует о молодом гее, который вместе со своим партнером собирается переехать в большой город, но скрывает личную жизнь от родителей.