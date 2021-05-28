Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов

Elvira T (Фото: elvirat_official / VK)

Министерство культуры и информационной политики республики внесло еще семь российских артистов в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно обновленному списку, въезд на территорию страны теперь запрещен для певицы Эльвиры Тугушевой (Elvira T), актеров Веры Алентовой и Евгения Александрова, композитора и руководителя джазового оркестра, музыканта Игоря Бриля, джазменов Дениса Каганца и Якова Окуня, а также для основателя кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссея Пипии.

Теперь в перечне артистов, которые создают угрозу национальной безопасности, 199 человек.

Кабмин Украины одобрил санкции против 11 российских артистов из-за Крыма Политика

26 мая правительство Украины одобрило санкции в отношении 11 российских артистов за посещение Крыма. Среди попавших под санкции были актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также певцы Анастасия Сланевская (Слава) и Ярослав Сумишевский.