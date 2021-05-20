Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
Власти Украины запретили въезд в страну трем российским актерам Общество, 19:40 Черчесов заявил о «старте новой истории» за три недели до начала Евро Спорт, 19:33 Встреча Лаврова и Блинкена повысила шансы российско-американского саммита Политика, 19:31 В МИДе предложили условие для включения в список недружественных стран Политика, 19:23 Сборная России за сутки до старта ЧМ решила заменить вратаря Спорт, 19:22 Разработчики «Спутника V» сообщили об изучении вакцинации беременных Общество, 19:21 Как пчелы спасают человечество от голода Зеленая экономика, 19:10 Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины Политика, 19:09 Кого пустят в ЕС, заключенные вместо мигрантов. Главное за день Общество, 19:04 Юристы оценили идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными Общество, 18:56 «Почта России» в 4 раза увеличит траты на отечественный софт к 2030 году Технологии и медиа, 18:47 Анджелина Джоли снялась с роем пчел для National Geographic. Видео Стиль, 18:38 В Госдуме предложили наказание за инструкции по сборке оружия в интернете Общество, 18:32 Притянуть успех: как самопрезентация помогает в жизни Экономика образования, 18:30
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Власти Украины запретили въезд в страну трем российским актерам

Мария Миронова
Мария Миронова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список трех российских актеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, 11 мая к ним поступило письмо от Службы безопасности страны, в котором говорилось, что российские актеры: Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова — представляют угрозу национальной безопасности.

СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину
Общество
<p>Моргенштерн (Алишер Валеев)</p>

Мария Миронова в разговоре с РБК заявила, что не знала о своем включении в «черный список» артистов. «Не знаю об этом, в чем причина тоже не могу вам сказать», — заявила она.

 Актер Игорь Копылов допустил, что попал в список из-за съемок в Крыму. «Удивлен, что только сейчас это произошло, думал, честно говоря, что уже довольно давно. Я снимался в нескольких фильмах в Крыму, думаю с этим связано», — сказал он РБК.

Согласно данным на 20 мая, в черном списке находятся 192 артиста. Им запрещен въезд на украинскую территорию.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Ранее «Украинские новости» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) сообщали о внесении в список рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) из-за пропаганды насилия и жестокости.

российские артисты актеры СБУ Украины «черный список» новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
СБУ пришла с обыском в дом Медведчука
Политика
Минкультуры Украины добавило в черный список Михаила Турецкого
Политика
Украина внесла пять российских артистов в черный список
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter