Власти Украины запретили въезд в страну трем российским актерам

Мария Миронова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список трех российских актеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, 11 мая к ним поступило письмо от Службы безопасности страны, в котором говорилось, что российские актеры: Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова — представляют угрозу национальной безопасности.

Мария Миронова в разговоре с РБК заявила, что не знала о своем включении в «черный список» артистов. «Не знаю об этом, в чем причина тоже не могу вам сказать», — заявила она.