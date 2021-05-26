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Политика ,  
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Кабмин Украины одобрил санкции против 11 российских артистов из-за Крыма

Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Украинское правительство одобрило санкции в отношении 11 российских артистов, которых местные власти обвиняют в посещении Крыма. Об этом говорится на сайте кабмина. В течение трех дней документ о введении санкций внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины — АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер их публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа», — сказано в сообщении.

В Кремле заявили о готовности сотрудничать с Украиной по Крыму
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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Среди попавших под санкции:

  • Актер Владимир Вдовиченков, сыгравший в «Бригаде», «Бумере», «Параграфе 78», «Тарасе Бульбе», «Левиафане» и других фильмах
  • Актриса Жанна Эппле, известная по фильмам «Абориген», «Мама», сериалам «Марш Турецкого», «Робинзон»
  • Актриса Ольга Кабо («Сирано де Бержерак», «Умирать не страшно», сериалы «Мушкетеры: 20 лет спустя», «Королева Марго»)
  • Актер Дмитрий Орлов («Брат-2», «Сестры», «Метро», сериалы «Я вернусь», «Морской патруль»)
  • Актер Александр Петров, («Обнимая небо», сериалы «Метод», «Лед 2», «Т-34», «Полицейский с Рублевки»)
  • Актер Евгений Пронин (сериалы «Штрафбат», «Иное», «Небо в огне», «Разведчицы»)
  • Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава
  • Актер Евгений Стычкин (сериалы «Мылодрама», «Троцкий», «Игра. Реванш», «В круге первом», фильмы «Бехолдер», «Гоголь. Начало», «День выборов»)
  • Певец Ярослав Сумишевский
  • Актер Павел Трубинер (фильмы «Параграф 78», «Вызов», «Эллизиум», «Крым», сериалы «Бесы», «Солдаты», «Небо в огне», «Смерть шпионам»)
  • Актер Алексей Чадов («Жара», «Ночной дозор», «Война», «Высота 89», сериалы «На безымянной высоте», «Аванпост»)

Ольга Кабо отказалась от комментариев для РБК. Агент Алексея Чадова заявил РБК, что свою позицию актер напишет в Instagram.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, на котором более 96% высказались за присоединение к России. Украина и страны Запада не признали результаты голосования. По украинскому законодательству, для въезда на полуостров необходимо запрашивать разрешения у Киева.

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19 мая в черный список внесли еще троих россиян. Среди них актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова.

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