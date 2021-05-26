Кабмин Украины одобрил санкции против 11 российских артистов из-за Крыма
Украинское правительство одобрило санкции в отношении 11 российских артистов, которых местные власти обвиняют в посещении Крыма. Об этом говорится на сайте кабмина. В течение трех дней документ о введении санкций внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины — АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер их публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа», — сказано в сообщении.
Среди попавших под санкции:
- Актер Владимир Вдовиченков, сыгравший в «Бригаде», «Бумере», «Параграфе 78», «Тарасе Бульбе», «Левиафане» и других фильмах
- Актриса Жанна Эппле, известная по фильмам «Абориген», «Мама», сериалам «Марш Турецкого», «Робинзон»
- Актриса Ольга Кабо («Сирано де Бержерак», «Умирать не страшно», сериалы «Мушкетеры: 20 лет спустя», «Королева Марго»)
- Актер Дмитрий Орлов («Брат-2», «Сестры», «Метро», сериалы «Я вернусь», «Морской патруль»)
- Актер Александр Петров, («Обнимая небо», сериалы «Метод», «Лед 2», «Т-34», «Полицейский с Рублевки»)
- Актер Евгений Пронин (сериалы «Штрафбат», «Иное», «Небо в огне», «Разведчицы»)
- Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава
- Актер Евгений Стычкин (сериалы «Мылодрама», «Троцкий», «Игра. Реванш», «В круге первом», фильмы «Бехолдер», «Гоголь. Начало», «День выборов»)
- Певец Ярослав Сумишевский
- Актер Павел Трубинер (фильмы «Параграф 78», «Вызов», «Эллизиум», «Крым», сериалы «Бесы», «Солдаты», «Небо в огне», «Смерть шпионам»)
- Актер Алексей Чадов («Жара», «Ночной дозор», «Война», «Высота 89», сериалы «На безымянной высоте», «Аванпост»)