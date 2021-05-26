Кабмин Украины одобрил санкции против 11 российских артистов из-за Крыма

Владимир Вдовиченков (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Украинское правительство одобрило санкции в отношении 11 российских артистов, которых местные власти обвиняют в посещении Крыма. Об этом говорится на сайте кабмина. В течение трех дней документ о введении санкций внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины — АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер их публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа», — сказано в сообщении.

Среди попавших под санкции: