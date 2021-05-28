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Политика ,  
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Белоруссия объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Посольство Литвы в Белоруссии
Посольство Литвы в Белоруссии (Фото: AmbasadaBaltarusijoje / Facebook)

МИД Белоруссии объявил двух литовских дипломатов персонами нон грата в ответ на действия Вильнюса. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», — отметили в белорусском МИДе.

Дипломатам предписано покинуть территорию страны в течение семи дней. МИД Белоруссии призвали власти Литвы отказаться от конфронтации и искусственного нагнетания напряженности в двусторонних отношениях.

Литва решила выслать двух белорусских дипломатов
Политика
Вильнюс, Литва

Ранее 28 мая МИД Литвы объявил двух белорусских дипломатов нежелательными лицами, заявив, что их действия «несовместимы с дипломатическим статусом»

Таким образом Литва выразила солидарность с Латвией, чьих дипломатов ранее выслали из Белоруссии. Вильнюс счел действия Минска необоснованными. Рига ответила симметрично.

Белоруссия выслала всех латвийских дипломатов и посла страны после того, как в Латвии заменили белорусский флаг на гостинице, где живут хоккеисты сборной республики, на бело-красно-белый флаг оппозиции.

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Свои действия власти Риги объяснили тем, что флаг Белоруссии «символизирует режим, который поддерживает государственный терроризм». Генпрокуратура Белоруссии назвала инцидент надругательством над государственной символикой, которое унизило национальное достоинство белорусов.

Обострение отношений Белоруссии с Латвией и другими странами Евросоюза произошло после инцидента с самолетом Ryanair. Борт, выполнявший 23 мая рейс из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Среди пассажиров самолета был экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в Белоруссии внесли в список террористов. Его задержали и позднее арестовали.

Белоруссия дипломаты Литва персона нон грата
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