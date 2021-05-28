Белоруссия объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Посольство Литвы в Белоруссии (Фото: AmbasadaBaltarusijoje / Facebook)

МИД Белоруссии объявил двух литовских дипломатов персонами нон грата в ответ на действия Вильнюса. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», — отметили в белорусском МИДе.

Дипломатам предписано покинуть территорию страны в течение семи дней. МИД Белоруссии призвали власти Литвы отказаться от конфронтации и искусственного нагнетания напряженности в двусторонних отношениях.

Ранее 28 мая МИД Литвы объявил двух белорусских дипломатов нежелательными лицами, заявив, что их действия «несовместимы с дипломатическим статусом»