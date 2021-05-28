В Шереметьево сел Boeing со сработавшим датчиком неисправности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет Boeing-777, летевший из Южно-Сахалинска в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Незадолго до посадки у самолета сработал датчик низкого давления в левой стойке шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. По данным «РИА Новости», Boeing-777 принадлежит авиакомпании «Россия».

Как свидетельствует онлайн-табло Шереметьево, самолет из Южно-Сахалинска приземлился в Шереметьево в 12:25 мск.

Посадка прошла благополучно, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Шереметьево. РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Россия».