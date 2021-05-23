Самолет рейсом Токио - Тайбэй экстренно сел из-за проблем с наддувом

Самолет Boeing 767 авиакомпании Japan Airlines рейсом из Токио в Тайбэй (Тайвань) был вынужден приземлиться в аэропорту Кансай около Осаки, сообщает Kyodo.

Лайнер вылетел из аэропорта Нарита около 10:10 (04:10 мск). Около 12:40 сработал датчик, указавший на проблемы с наддувом. Экипаж принял решение посадить самолет в Осаке.

Kyodo отмечает, что на борту пассажирского самолета находились только два человека, воздушное судно перевозило только груз.

В апреле самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, пришлось посадить в Новосибирске из-за подозрения на инсульт у пилота. На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа, экипаж совершал перегон.