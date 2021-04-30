Вылетевший в Бельгию самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 74,38 (-0,56) Инвестиции, 29 апр, 13:15
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 90,15 (-0,28) Инвестиции, 29 апр, 13:15
Новый глава «Нафтогаза» пообещал «максимальное давление» на «Газпром» Политика, 12:27 Российскую бегунью дисквалифицировали за допинг Спорт, 12:26 Пожар на газопроводе в Башкирии. Видео Общество, 12:25 Умер бывший сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов Общество, 12:12 В Петербурге задержали «курьеров» телефонных мошенников с Украины Общество, 12:06 Как искусственный интеллект разоряет компании Pro, 12:04 Учимся без учебника: подкаст «Списать не получится» Экономика образования, 12:00 Чистая прибыль Amazon за год превысила ее сумму за три предыдущих года Бизнес, 11:59 Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве РБК и ASUS, 11:58 Яромир Ягр отреагировал на свою игру в 49 лет фразой «должен лучше» Спорт, 11:56 Греция продлила разрешение на въезд 4 тыс. россиян до середины мая Общество, 11:55 Марка MG организовала сбор пожертвований ради выпуска нового спорткара Авто, 11:49 Почему «киты» продолжают покупать биткоин и что делать обычному инвестору Крипто, 11:41 ЦБ возобновит продажу санированных банков после вызванной пандемией паузы Финансы, 11:37
Общество ,  
0 

Вылетевший в Бельгию самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

Вылетевший из Шереметьево в Брюссель Boeing-737 вернулся в аэропорт из-за проблем с механизацией крыла. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Самолет удалось благополучно посадить. Сейчас его обследуют техники», — сказал источник «Интерфакса». Собеседник уточнил, что никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

По данным собеседников СМИ, у самолета сработал датчик неуборки механизации крыла. «РИА Новости» уточняет, что это был борт «Аэрофлота».

Глава Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Бизнес
Виталий Ванцев

РБК направил запрос в пресс-службу Шереметьево и пресс-службу «Аэрофлота».

4 апреля экстренную посадку в России совершил летевший из Токио во Франкфурт-на-Майне Boeing-787 авиакомпании All Nippon Airways. Самолет аварийно сел в Красноярске. Telegram-канал Aviaincident тогда указывал, что в двигателе летательного аппарата упало давление масла и экипаж отключил двигатель. На борту было 79 человек, никто из них не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
самолет Брюссель Шереметьево
Материалы по теме
Самолет Тюмень — Сочи вынуждено сел в Самаре из-за состояния пассажира
Общество
Во Внуково объяснили уход самолета Навального на запасной аэродром. Видео
Политика
Шереметьево раскрыло детали эксперимента по посадке в самолеты «по лицу»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter