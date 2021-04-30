Вылетевший в Бельгию самолет вернулся в Москву из-за срабатывания датчика

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Вылетевший из Шереметьево в Брюссель Boeing-737 вернулся в аэропорт из-за проблем с механизацией крыла. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Самолет удалось благополучно посадить. Сейчас его обследуют техники», — сказал источник «Интерфакса». Собеседник уточнил, что никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

По данным собеседников СМИ, у самолета сработал датчик неуборки механизации крыла. «РИА Новости» уточняет, что это был борт «Аэрофлота».

РБК направил запрос в пресс-службу Шереметьево и пресс-службу «Аэрофлота».