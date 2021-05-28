Боррель оценил отказ Москвы принять рейсы из ЕС

Жозеп Боррель (Фото: Philip Reynaerts / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Существует риск обострения ситуации в связи с тем, что Москва не согласовала рейс Austrian Airlines в облет Белоруссии, из-за чего авиакомпания была вынуждена отменить полет. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Это было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей», — сказал Боррелль перед встречей министров обороны ЕС в Лиссабоне.

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