«Аэрофлот» вывезет часть пассажиров отмененного рейса Air France в Москву

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Часть пассажиров рейса Air France из Парижа в Москву, который ранее отменили из-за ограничения полетов над воздушным пространством Белоруссии, пересадили на самолет «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом Аэрофлота», — сказал он.

По его словам, пересадка пассажиров является обычной отраслевой практикой. Так, рейс в столицу России будет выполняться на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777.

Ранее одна из пассажирок рейса Мишель Синдюкова рассказала телеканалу «Дождь», что их пересадили на один из самолетов «Аэрофлота». По ее словам, изначально на рейсе должно было быть около 100 человек, а теперь — около 400.

В колл-центре Air France «Дождю» подтвердили, что рейс AF1154 не вылетал из Парижа в Москву, однако причины подобного решения называть не стали.