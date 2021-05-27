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«Аэрофлот» вывезет часть пассажиров отмененного рейса Air France в Москву

«Аэрофлот» AFLT ₽70,62 -0,14% Купить
Фото: Артём Аникеев / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Артём Аникеев / Transport Photo Images / Global Look Press

Часть пассажиров рейса Air France из Парижа в Москву, который ранее отменили из-за ограничения полетов над воздушным пространством Белоруссии, пересадили на самолет «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом Аэрофлота», — сказал он.

По его словам, пересадка пассажиров является обычной отраслевой практикой. Так, рейс в столицу России будет выполняться на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777.

Ранее одна из пассажирок рейса Мишель Синдюкова рассказала телеканалу «Дождь», что их пересадили на один из самолетов «Аэрофлота». По ее словам, изначально на рейсе должно было быть около 100 человек, а теперь — около 400.

В колл-центре Air France «Дождю» подтвердили, что рейс AF1154 не вылетал из Парижа в Москву, однако причины подобного решения называть не стали.

Air France отменила рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

26 мая авиакомпания Air France отменила рейс в Москву из-за необходимости облета воздушного пространства Белоруссии. Из-за этого перевозчику необходимо получить новое разрешение от России на заход в ее воздушное пространство. Однако разрешение сразу получено не было и рейс решили перенести на один день. На следующий день, 27 мая, рейс снова отменили.

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25 мая Air France объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии «до дальнейшего уведомления» после соответствующей рекомендации со стороны ЕС. Аналогичное решение приняли и другие европейские авиакомпании, в том числе финская Finnair, немецкая Lufthansa, латвийская AirBaltic, голландская KLM, австрийская Austrian Airlines и другие.

Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске
Политика
Александр Лукашенко

Причиной приостановки полетов стал инцидент с воздушным судном Ryanair 23 мая, когда следовавший из Афин в Вильнюс самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки правоохранительные органы задержали летевшего в самолете бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Neхta Романа Протасевича, а также его подругу, гражданку России Софью Сапегу.

После инцидента ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство и приземляться в аэропортах. Кроме того, полеты в Белоруссию прекратили большинство европейских перевозчиков.

Лукашенко в ответ заявил, что теперь белорусские авиакомпании трансформируют свои маршрутные сети в пользу России, Индии и Китая, а летать станут над нейтральными пространствами Средиземного моря и Балтики.

новости самолет Париж Air France Аэрофлот
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