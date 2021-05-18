Госдума поддержала поправки о новых пособиях семьям с детьми и беременным

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Депутаты поддержали во втором чтении поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, сообщается на сайте Госдумы.

«Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одна из поправок касается размера пособия женщинам в ранние сроки беременности: он составит половину прожиточного минимума (в Москве в расчете на душу населения — 18 029 руб.). С 1 июля 2021 года на пособие по беременности смогут рассчитывать те женщины, в семье которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе, пояснил Володин.

Для получения ежемесячного пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), срок беременности должен составлять шесть и более недель.