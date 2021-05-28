СМИ сообщили о планах Spar запустить сеть дешевых магазинов в России

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«Спар Миддл Волга», развивающая по франшизе супермаркеты голландской сети Spar, планирует открыть собственную сеть дискаунтеров под брендом Smart. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «Спар Миддл Волга» уже начала поиск помещений под новую сеть в Москве и Подмосковье площадью 700 кв. м и 1 тыс. кв. м соответственно.

Бренд Smart принадлежит нидерландской SPAR Russia B.V. «Спар Мидлл Волга» использует название по лицензии в качестве собственной торговой марки (СТМ).

В октябре прошлого года крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») объявил о запуске новой сети в формате «жесткого дискаунтера» — «Чижик». Планировалось, что в 2021 году откроется до 40–50 таких магазинов.