Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ

Александр Лукашенко (в центре) на встрече с главами делегаций заседания Совета глав государств СНГ (Фото: president.gov.by)

Содружество Независимых Государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав государств СНГ. Слова белорусского президента приводит его пресс-служба.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что основное внимание в Содружестве нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. По его словам, сейчас странам СНГ «как никогда нужны солидарность и единство», а в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все государства Содружества.

В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты против результатов президентских выборов в стране. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набравший 80% голосов, в его соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила лишь 10%. Евросоюз не признал результаты выборов.