Минпромторг предложил Маску обсудить завод Tesla в России

Илон Маск (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство промышленности и торговли обратилось к основателю Space X и Tesla Илону Маску с предложением о сотрудничестве. Предложение было сделано в Twitter.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — написали в ведомстве.

В ходе своего выступления на полях форума «Новое знание» Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок. А также добавил, что компания рассматривает Россию в качестве потенциального места открытия нового завода по производству автомобиля.

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