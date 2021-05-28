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При посадке в Якутске у Ан-26 сломались опоры шасси

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В аэропорту Якутска экипаж самолета Ан-26 при посадке применил экстренное торможение, в результате на двух опорах шасси разрушились три колеса. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь «Полярных авиалиний», которым принадлежит самолет, Станислав Платонов.

«Экипаж заметил, что самолет сносит и применил экстренное торможение. В результате чего три колеса-пневматика разрушились на двух основных опорах шасси», — сказал он, добавив, что самолет прибыл из Хабаровска.

По словам Платонова, пострадавших в результате инцидента нет, поскольку на борту находился только экипаж, пассажиров и грузов не было.

Он добавил, что территориальным управлением Росавиации уже назначена проверка.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В конце апреля «Интерфакс» сообщал, что командир Ан-26, следовавшего из Хельсинки в Петербург, во время полета доложил об отказе левого двигателя и запросил в Пулково аварийную посадку. Позднее самолет благополучно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Двухмоторный Ан-26 разработан в 1968 году конструкторским бюро «Антонов» в разных модификациях, в том числе как грузовой и пассажирский самолет. Максимальная дальность его полета составляет 2,6 тыс. км, грузоподъемность — 5550 кг, экипаж обычно состоит из пяти человек. Серийное производство Ан-26 продолжалось до 1986 года, сообщается на сайте разработчика.

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