При посадке в Якутске у Ан-26 сломались опоры шасси

Фото: Global Look Press

В аэропорту Якутска экипаж самолета Ан-26 при посадке применил экстренное торможение, в результате на двух опорах шасси разрушились три колеса. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь «Полярных авиалиний», которым принадлежит самолет, Станислав Платонов.

«Экипаж заметил, что самолет сносит и применил экстренное торможение. В результате чего три колеса-пневматика разрушились на двух основных опорах шасси», — сказал он, добавив, что самолет прибыл из Хабаровска.

По словам Платонова, пострадавших в результате инцидента нет, поскольку на борту находился только экипаж, пассажиров и грузов не было.

Он добавил, что территориальным управлением Росавиации уже назначена проверка.