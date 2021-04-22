В Жуковском назвали причину сообщения об аварийной посадке Ил-78

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Самолет-заправщик Ил-78 благополучно приземлился в подмосковном аэропорту Жуковском, отработав режимы летных испытаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что Ил-78 готовится к аварийной посадке.

«Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Объединенной авиастроительной корпорации РБК пояснили, что Ил-76 проходит программу летных испытаний, «в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки».