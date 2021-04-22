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В Жуковском назвали причину сообщения об аварийной посадке Ил-78

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Самолет-заправщик Ил-78 благополучно приземлился в подмосковном аэропорту Жуковском, отработав режимы летных испытаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что Ил-78 готовится к аварийной посадке.

«Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Объединенной авиастроительной корпорации РБК пояснили, что Ил-76 проходит программу летных испытаний, «в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки».

Самолет-заправщик Ил-78 приготовился к аварийной посадке в Жуковском
Общество
Самолет-заправщик Ил-78

По данным собеседников ТАСС и «РИА Новости», причиной «аварийной» посадки стала не убирающаяся носовая стойка шасси. На борту самолета были 16 человек и 77 т топлива.

По данным Минобороны, Ил-78 предназначен для дозаправки топливом в воздухе военных самолетов, прежде всего тяжелых бомбардировщиков и истребителей. В состав его экипажа входят шесть человек, он способен перевозить до 82 т топлива.

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самолет новости Аэропорт Жуковский аварийная посадка
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