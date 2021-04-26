Грузовой Ан-26 с «технической неисправностью» благополучно сел в Пулково

Самолет Ан-26 (Фото: Global Look Press)

Грузовой самолет Ан-26, сообщивший о неисправности на борту, совершил благополучную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково. Самолет сел в 08:36 (совпадает с мск).

«Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность», — сообщили в компании. На борту самолета были 4 члена экипажа, никто не пострадал.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняет, что командир воздушного судна во время полета доложил об отказе левого двигателя и запросил в Пулково аварийную посадку. Ан-26 выполнял грузовой рейс из Хельсинки.

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