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Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: МЧС
Фото: МЧС

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Рузе, ведется доследственная проверка. Об этом сообщили РБК в управлении СК по Подмосковью.

По данным следствия, пожар произошел в доме на ул. Красная. После локализации возгорания спасатели обнаружили тела трех мужчин. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, добавили в СК.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Подмосковью, при пожаре также пострадал один человек. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило в 0:19 мкс, через 50 минут удалось локализовать огонь на площади 98 кв. м, в 2:10 мск открытое горение ликвидировали.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что дом был деревянным, он сгорел полностью.

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Прикамье
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Фото:ГУ МЧС по Пермскому краю

На прошлой неделе четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщали ТАСС и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Пожар произошел в селе Нылга. В ходе тушении огня спасатели нашли тела двух мальчиков и двух девочек в возрасте примерно год, шесть, 10 и 11 лет, а также их родителей.

Пожар Подмосковье МЧС погибшие новости
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