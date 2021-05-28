Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: МЧС

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Рузе, ведется доследственная проверка. Об этом сообщили РБК в управлении СК по Подмосковью.

По данным следствия, пожар произошел в доме на ул. Красная. После локализации возгорания спасатели обнаружили тела трех мужчин. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, добавили в СК.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Подмосковью, при пожаре также пострадал один человек. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило в 0:19 мкс, через 50 минут удалось локализовать огонь на площади 98 кв. м, в 2:10 мск открытое горение ликвидировали.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что дом был деревянным, он сгорел полностью.