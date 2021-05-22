При пожаре в Удмуртии погибли шесть человек

В Удмуртии в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и двое взрослых. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и телеканал РЕН ТВ.

По данным агентства, пожар произошел в селе Нылга. В ходе тушении огня спасатели нашли тела двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей. Предположительный возраст детей — год, шесть, 10 и 11 лет.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью в огне, в здании обрушилась кровля. В настоящее время пожар ликвидирован. Число погибших в МЧС не уточнили.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».