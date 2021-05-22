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Общество ,  
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При пожаре в Удмуртии погибли шесть человек

В Удмуртии в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и двое взрослых. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и телеканал РЕН ТВ.

По данным агентства, пожар произошел в селе Нылга. В ходе тушении огня спасатели нашли тела двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей. Предположительный возраст детей — год, шесть, 10 и 11 лет.

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Фото:ГУ МЧС по Пермскому краю

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью в огне, в здании обрушилась кровля. В настоящее время пожар ликвидирован. Число погибших в МЧС не уточнили.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермском крае. Среди погибших: женщины 1948 года рождения, две ее дочери 1972 и 1974 годов рождения, сожитель одной из них и 23-летний сын.

Удмуртия Пожар гибель детей
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