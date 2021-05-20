СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Прикамье

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермской крае, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, одноэтажный деревянный дом в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального района загорелся ночью. При тушении пожара в здании обнаружили тела женщины 1948 года рождения, двух ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и 23-летнего сына.

Следователи и судмедэксперт после осмотра тел указали, что на них нет видимых следов, указывающих на насильственную смерть. Сейчас место происшествия осматривается с применением высокотехнологичной криминалистической техники, опрашиваются свидетели, также назначены различные экспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).