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СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Прикамье

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермской крае, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, одноэтажный деревянный дом в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального района загорелся ночью. При тушении пожара в здании обнаружили тела женщины 1948 года рождения, двух ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и 23-летнего сына.

Следователи и судмедэксперт после осмотра тел указали, что на них нет видимых следов, указывающих на насильственную смерть. Сейчас место происшествия осматривается с применением высокотехнологичной криминалистической техники, опрашиваются свидетели, также назначены различные экспертизы.

При пожаре в Новосибирске погибли три человека
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Фото:СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее 28 домов сгорели в поселке Дальнем в Иркутской области. По данным регионального главка МЧС, огнем было охвачено 4,2 тыс. кв. м. Из уничтоженных домов 19 были нежилыми, а в девяти остальных проживали 18 человек. Пожарные отстояли еще 20 жилых домов. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар смерть Пермский край Следственный комитет
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