В Британии радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла на 45-году жизни после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом со ссылкой на родственников погибшей сообщил The Independent.

По словам родственников Шоу, через неделю после прививки женщина начала испытывать сильные головные боли, при этом ранее на проблемы со здоровьем она не жаловалась.

Следователи начали проверку по факту смерти радиоведущей, пишет издание. Среди одной из причин смерти — осложнения после вакцинации.

Ранее The Sun сообщал, что у принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц — супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II — обнаружили тромбоз после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.