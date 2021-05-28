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Пандемия коронавируса ,  
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В Британии радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла на 45-году жизни после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом со ссылкой на родственников погибшей сообщил The Independent.

По словам родственников Шоу, через неделю после прививки женщина начала испытывать сильные головные боли, при этом ранее на проблемы со здоровьем она не жаловалась.

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Фото:Alessandro Garofalo / Reuters

Следователи начали проверку по факту смерти радиоведущей, пишет издание. Среди одной из причин смерти — осложнения после вакцинации.

Ранее The Sun сообщал, что у принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц — супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II — обнаружили тромбоз после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

По данным газеты, 76-летняя фон Рейбниц прошла вакцинацию в начале года. Спустя какое-то время состояние ее здоровья начало вызывать обеспокоенность у врачей, которые диагностировали тромбоз. При этом
прямой связи между вакцинацией и появлением тромбов установить не удалось, отмечает издание.

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В начале марта сразу несколько европейских стран заявили, что после инъекции AstraZeneca у некоторых пациентов диагностировали тромбоз вен и тромбоэмболию. Было зафиксировано несколько смертельных случаев. После этого большинство стран ЕС временно приостановили использование препарата.

В свою очередь, в компании заявляли, что вакцина соответствует всем критериям безопасности, в ВОЗ и европейском лекарственном регуляторе подчеркивали, что положительный эффект от препарата превышает все возможные риски побочных реакций. Эксперты посоветовали продолжить прививочные кампании с использованием AstraZeneca.

В апреле власти Британии сообщали, что после инъекции препаратом было выявлено 79 случаев тромбоза, 19 из которых привели к смерти. После этого Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca существует связь. Однако эксперты не смогли назвать ее причину. Риск появления тромбов они назвали минимальными.

AstraZeneca Великобритания ведущая вакцинация коронавирус
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