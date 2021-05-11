В Кембридже активисты забаррикадировали вход в компанию AstraZeneca

Активисты организации Global Justice Now, которые выступают за отказ компаний от патентных прав на вакцину от COVID-19, устроили акцию протеста у офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже. Некоторые из них приковали себя цепями к дверям компании, следует из видео, размещенном в Instagram организаторов акции.

Как говорится на сайте объединения Global Justice Now, активисты выступают за то, чтобы фармацевтические компании приостановили патентные права на вакцину от COVID-19 и поделились технологией производства вакцины со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы она была доступна для всех людей.

На фото, которое Global Justice Now репостили в своем официальном аккаунте в Twitter, запечатлено несколько активистов, которые сидят у дверей компании, и еще двое молодых людей стоят на крыше и держат плакат.

«Ученые в Оксфордском университете, вузе, финансируемом обществом, разработали эту спасающую жизни вакцину с помощью исследований, которые были на 97% профинансированы общественными средствами. К полученной вакцине должны иметь доступ все, но AstraZeneca завладела ею и приватизировала ее. Британия пользуется всеми преимуществами высокоэффективных вакцин, они доступны, однако люди в бедных странах умирают тысячами от COVID-19», — цитирует заявление директора Global Justice Now Ника Дирдена британское издание Exspress.

По его словам, «AstraZeneca любит изображать себя хорошими парнями», однако компания «бойкотировала попытки объединить знания о вакцинах, которые они контролируют, как и все другие фармацевтические гиганты».

Ранее вопрос неравномерного доступа разных стран к вакцинам поднимали в ООН. Так, генсек организации Антониу Гутерриш неоднократно говорил, что пандемия коронавируса выявила проблему отсутствия международной солидарности, он критиковал богатые страны за «вакцинный национализм».



Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус также призвал рассматривать вакцины как «глобальное общественное благо», доступное каждому жителю планеты.