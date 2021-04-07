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Пандемия коронавируса ,  
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Британия сообщила о 19 смертях из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

В Великобритании выявили 79 случаев образования тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, из них 19 закончились смертью пациентов. Об этом сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.

«К сожалению, из 79 заболевших 19 человек умерли — 13 женщин и 6 мужчин. 11 из 19 умерших были моложе 50 лет, возраст еще троих меньше 30 лет», — уточняется в сообщении.

Риск тромбозов признали редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Claudia Alba / Global Look Press

Все 79 человек, у которых после вакцинации развился тромбоз, успели получить только первую дозу препарата AstraZeneca.

Управление проанализировало отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступивших по 31 марта включительно. По данным на 31 марта, в Великобритании было сделано 20,2 млн прививок вакциной AstraZeneca. «Это означает, что общий риск развития тромбов составляет примерно 4 человека на миллион, которые получают вакцину», — отметил британский регулятор.

Управление попросило всех, у кого после вакцинации появляются побочные эффекты, например, одышка, необычные синяки на коже или помутнения зрения, немедленно обращаться за медицинской помощью. Если после первой дозы вакцины развиваются тромбы, вторую, по указанию управления, принимать нельзя.

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Ранее в Британии сообщали о 30 случаях тромбоза после вакцинации AstraZenecа. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. На тот момент в королевстве вакцинировали против COVID-19 18,1 млн человек.

Bloomberg называет Великобританию крупнейшим получателем англо-шведской вакцины: она запаслась 10 млн дозами из 42 млн доз, экспортированных ЕС.

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Источник: JHU
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