Британия сообщила о 19 смертях из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

В Великобритании выявили 79 случаев образования тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, из них 19 закончились смертью пациентов. Об этом сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.

«К сожалению, из 79 заболевших 19 человек умерли — 13 женщин и 6 мужчин. 11 из 19 умерших были моложе 50 лет, возраст еще троих меньше 30 лет», — уточняется в сообщении.

Все 79 человек, у которых после вакцинации развился тромбоз, успели получить только первую дозу препарата AstraZeneca.

Управление проанализировало отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступивших по 31 марта включительно. По данным на 31 марта, в Великобритании было сделано 20,2 млн прививок вакциной AstraZeneca. «Это означает, что общий риск развития тромбов составляет примерно 4 человека на миллион, которые получают вакцину», — отметил британский регулятор.