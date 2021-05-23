Песков увидел надежду на выход из «печального положения» отношений с США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сам факт встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдейна важен для вывода двусторонних отношений из печального положения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся», — подчеркнул представитель Кремля.

При это Песков отметил, что место проведения переговоров имеет чисто техническое значение.

В середине апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США. В ходе него Байден предложил российскому лидеру провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. После этого внешнеполитические ведомства обеих стран начали заниматься подготовкой визита.