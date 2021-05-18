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В Санкт-Петербурге повалило деревья и повредило машины из-за непогоды

Фото: spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

В Санкт-Петербурге ветром повалило деревья и светофоры, оборвало провода, сообщает «Фонтанка».

К 21:00 поступило семь вызовов из-за поваленных деревьев в городе, четыре — из-за обрыва проводов и поваленных светофоров, сообщает газета со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, восемь автомобилей получили повреждения.

Накануне в Главном управлении МЧС по Петербургу предупредили об ухудшении погоды: прогнозировались дождь, гроза, град и сильный ветер до 20 м/с.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Непогода сохранится в городе и в среду, 19 мая. «19 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 20 м/с», — предупредили в МЧС.

О непогоде МЧС предупреждало и москвичей. В столице прогнозировалось усиление ветра до 13–18 м/с. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в Москве побила рекорд, установленный в 1897 году. Воздух в столице во вторник прогрелся до плюс 29,2 градуса.

Санкт-Петербург непогода гроза
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