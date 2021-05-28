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Стрельба в школе в Казани ,  
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Минниханов предложил уберечь детей от «вредоносных разных игр»

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает правильным ограничить доступ детей к компьютерным играм после стрельбы в казанской школе. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

«Если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов», — сказал глава республики.

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Фото:Максим Зарецкий / ТАСС

По мнению Минниханова, необходимо регулировать доступ к жестоким играм. При этом он назвал интернет полезным. «Наверное, все-таки, <...> интернет — это очень хорошо, позитивно, но если фильтра не будет, тем более для детей, все это будет как бы доступно для подрастающего поколения», — добавил президент Татарстана.

11 мая на казанскую школу № 175 совершил нападение бывший ученик Ильназа Галявиева. Ворвавшись в образовательное учреждения он открыл огонь по школьникам и преподавателям. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Через несколько часов стрелок был задержан оперативниками.

Позже было установлено, что у Галявиева были разрешение на владение оружием, законно купленное ружье и боеприпасы. В суде он признал свою вину.

видеоигры Казань Татарстан Рустам Минниханов
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