Минниханов предложил уберечь детей от «вредоносных разных игр»

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает правильным ограничить доступ детей к компьютерным играм после стрельбы в казанской школе. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

«Если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов», — сказал глава республики.

По мнению Минниханова, необходимо регулировать доступ к жестоким играм. При этом он назвал интернет полезным. «Наверное, все-таки, <...> интернет — это очень хорошо, позитивно, но если фильтра не будет, тем более для детей, все это будет как бы доступно для подрастающего поколения», — добавил президент Татарстана.

11 мая на казанскую школу № 175 совершил нападение бывший ученик Ильназа Галявиева. Ворвавшись в образовательное учреждения он открыл огонь по школьникам и преподавателям. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Через несколько часов стрелок был задержан оперативниками.