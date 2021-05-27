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Суд арестовал бывшего подчиненного генерала СК по обвинению во взятке

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО майора юстиции Дмитрия Николаева — бывшего подчиненного генерала Михаила Музраева, возглавлявшего управление Следственного комитета по Волгоградской области и обвиненного в поджоге дома губернатора. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Николаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Решение вынесла судья Евгения Николаева.

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Музраеву предъявили обвинение в октябре прошлого года. Следствие считает, что он участвовал в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова: в ночь на 16 ноября 2016-го неизвестные попытались поджечь дома губернатора.

В итоге следователи вменили Музраеву п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Сам экс-сотрудник СК себя виновным не признает.

Кроме него по делу проходят еще четыре человека, в том числе один предприниматель.

В декабре прошлого года Николаев в интервью волгоградскому информационному агентству «Блокнот» говорил, что его пытались шантажировать, требуя оклеветать Музраева.

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