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Политика ,  
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В Якутии за получение взятки задержали замминистра сельского хозяйства

Василий Афанасьев
Василий Афанасьев (Фото: minsel.sakha.gov.ru)

В Якутии (Республика Саха) задержали заместителя министра сельского хозяйства Василия Афанасьева, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в 2018 году Афанасьев узнал, что в сельскохозяйственном потребительском кооперативе специально завышают объемы молока, чтобы получать завышенную субсидию от предприятия. «Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий», — говорится в сообщении.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Как уточнили в СК, с 2018 по 2021 год Афанасьев получил от директора предприятия взятку в размере более 1 млн 100 тыс. руб.

В ведомстве добавили, что замминистра, будучи председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, также обеспечил предприятию незаконное повышение субсидии. В итоге Афанасьев причинил ущерб бюджету Якутии в размере более 40 млн руб., добавили в СК.

Афанасьева обвиняют по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В пресс-службе минсельхоза Якутии подтвердили РБК, что замминистра задержан. «Он задержан по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Вопрос, кто его сменит на посту, не поднимался», — сказали в пресс-службе.

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Афанасьев занял пост заместителя министра сельского хозяйства республики в 2018 году. В 2011–2013 годах он руководил департаментом сельского хозяйства в районе Хангаласский улус. С 2013 по 2015 год работал первым заместителем главы администрации района, а потом до 2016 года был замглавы по экономике и финансам. С 2016 по 2018 год Афанасьев был руководителем департамента пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Якутии.

Республика Саха (Якутия) задержание взятка новости Следственный комитет
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