В Якутии за получение взятки задержали замминистра сельского хозяйства

Василий Афанасьев (Фото: minsel.sakha.gov.ru)

В Якутии (Республика Саха) задержали заместителя министра сельского хозяйства Василия Афанасьева, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в 2018 году Афанасьев узнал, что в сельскохозяйственном потребительском кооперативе специально завышают объемы молока, чтобы получать завышенную субсидию от предприятия. «Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий», — говорится в сообщении.

Видео: СК РФ

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Как уточнили в СК, с 2018 по 2021 год Афанасьев получил от директора предприятия взятку в размере более 1 млн 100 тыс. руб.

В ведомстве добавили, что замминистра, будучи председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, также обеспечил предприятию незаконное повышение субсидии. В итоге Афанасьев причинил ущерб бюджету Якутии в размере более 40 млн руб., добавили в СК.