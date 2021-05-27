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Политика ,  
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В Белоруссии назвали целью возможных санкций Запада «укусить Россию»

Михаил Мишустин и Роман Головченко
Михаил Мишустин и Роман Головченко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Вводя санкции против Белоруссии, западные страны хотят укусить Россию, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что заодно [западные страны] хотят укусить и Россию», — сказал Головченко.

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В качестве примера он привел слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сообщил о планах запретить транзит российского газа через Белоруссию.

Западные страны решили ввести санкции против Белоруссии после того, как 23 мая белорусские силовики арестовали сооснователя признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу. Перед этим белорусские диспетчеры сообщили пилотам самолета Ryanair, на котором Протасевич и Сапега летели из Афин в Вильнюс, что судно заминировано, а лайнер сопровождал истребитель белорусских ВВС. В результате борт совершил посадку в Минске.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В ответ на действия белорусских властей ЕС решил запретить белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство. Европейские компании тоже не смогут осуществлять рейсы над территорией Белоруссии.

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Евросоюз заморозил инвестиционную помощь Минску на €3 млрд. 27 мая Боррель заявил, что ЕС планирует также ввести санкции в отношении белорусского экспорта калийных удобрений и транзита российского газа через территорию страны.

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