В Белоруссии сообщили о застрявших в аэропорту Минска иностранцах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 73,47 (+0,08) Инвестиции, 13:43
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 89,94 (-0,02) Инвестиции, 13:43
История инвестора: как сформировать финансовую подушку к ранней пенсии РБК и СберПервый, 23:18 В Киеве объявили о борьбе с Nord Stream 2, «пока газ не потек» Политика, 23:12 Путин заявил о выполненном на 99,8% гособоронзаказе Политика, 22:57 Полное затмение суперлуны. Фоторепортаж Общество, 22:49  Фигуранту дела о гибели 11 рабочих в коллекторе предъявили обвинение Общество, 22:45 Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею Спорт, 22:40 Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором» Политика, 22:38 В Белоруссии сообщили о застрявших в аэропорту Минска иностранцах Политика, 22:12 Редактор РБК получил премию «Медиана» Технологии и медиа, 22:06 В Москве арестовали двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии Общество, 21:56 В Верховном суде сообщили о праве на компенсацию от курящих соседей Общество, 21:53 Посольство во Франции проверит данные о задержании выходцев из России Общество, 21:46 Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов Политика, 21:27 Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 21:26
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  

В Белоруссии сообщили о застрявших в аэропорту Минска иностранцах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Примерно 20 иностранных граждан не могут покинуть транзитную зону минского аэропорта из-за введенных Евросоюзом ограничений против Белоруссии. Об этом официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский сказал в интервью телеканалу ОНТ.

«Из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта», — сказал Бычковский.

Лукашенко потребовал компенсации от стран ЕС за инцидент с бортом Ryanair
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Госпогранкомитет рекомендовал иностранцам обратиться в диппредставительства своих стран для решения возникшего вопроса.

В 2017 году в Белоруссии был введен пятидневный безвизовый режим для иностранцев. Так, в течение пяти суток без специального разрешения в стране могут находиться граждане 80 стран, включая все страны ЕС, США, Япониию, Бразилию и Индонезию.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair. Белорусские диспетчеры сообщили пилотам, что воздушное судно заминировано. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. После посадки их арестовали.

В ответ Европейский союз решил запретить белорусским самолетам входить в воздушное пространство государств — участников организации. Кроме того, европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать воздушное пространство Белоруссии для осуществления рейсов.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

В итоге из-за введенных ограничений рейс в Москву ранее отменила французская авиакомпания Air France. Латвийская AirBaltic изменила маршруты, а летевший из Минска в Барселону самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» развернулся у польской границы и вернулся в аэропорт вылета.

Аэропорт Минска иностранцы транзит
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Финляндия запретила полеты «Белавиа» в страну
Политика
«Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до конца октября
Политика
«Белавиа» ответила на сообщение о сокращении 50% персонала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter