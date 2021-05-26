В Белоруссии сообщили о застрявших в аэропорту Минска иностранцах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Примерно 20 иностранных граждан не могут покинуть транзитную зону минского аэропорта из-за введенных Евросоюзом ограничений против Белоруссии. Об этом официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский сказал в интервью телеканалу ОНТ.

«Из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта», — сказал Бычковский.

Госпогранкомитет рекомендовал иностранцам обратиться в диппредставительства своих стран для решения возникшего вопроса.

В 2017 году в Белоруссии был введен пятидневный безвизовый режим для иностранцев. Так, в течение пяти суток без специального разрешения в стране могут находиться граждане 80 стран, включая все страны ЕС, США, Япониию, Бразилию и Индонезию.