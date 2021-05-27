Эксперты поспорили о раскрытой ЦБ схеме с получением нескольких ипотек

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Схема с получением нескольких ипотечных кредитов за день, выявленная ранее Банком России, не свидетельствует о системной проблеме, а является частным случаем. Об этом РБК сообщил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Факты получения нескольких ипотечных кредитов в течение короткого периода времени встречаются в практике. Количество подобных фактов и их динамика не свидетельствуют о какой-либо системной проблеме, скорее это частные случаи», — сказал он.

По его словам, схема распространена не так широко, как, например, та, при которой потребительский кредит используется для формирования первоначального взноса по ипотеке. Он добавил, что доля таких случаев не превышает 0,01%.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков полагает, что, «поскольку все заявки на ипотеку фиксируются в кредитных историях, говорить о каких-то схемах не приходится».