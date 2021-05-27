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Финансы ,  
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Эксперты поспорили о раскрытой ЦБ схеме с получением нескольких ипотек

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Схема с получением нескольких ипотечных кредитов за день, выявленная ранее Банком России, не свидетельствует о системной проблеме, а является частным случаем. Об этом РБК сообщил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Факты получения нескольких ипотечных кредитов в течение короткого периода времени встречаются в практике. Количество подобных фактов и их динамика не свидетельствуют о какой-либо системной проблеме, скорее это частные случаи», — сказал он.

По его словам, схема распространена не так широко, как, например, та, при которой потребительский кредит используется для формирования первоначального взноса по ипотеке. Он добавил, что доля таких случаев не превышает 0,01%.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков полагает, что, «поскольку все заявки на ипотеку фиксируются в кредитных историях, говорить о каких-то схемах не приходится».

Он уточнил, что в течение времени рассмотрения банком заявки каждый из прочих банков может видеть абсолютно все заявки заемщика. «Таким образом, выдать несколько ипотечных кредитов день в день и без ведома других банков практически невозможно», — сказал Волков.

В свою очередь гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович сказал РБК, что ситуация с получением нескольких ипотечных кредитов за короткий промежуток времени не нова, но такие случаи редки. «Делается это преимущественно в предпринимательских целях, обычно на начальном этапе строительства для дальнейшей переуступки. В большинстве случаев это проблема, поскольку заемщик неверно рассчитывает свою долговую нагрузку и пострадает в первую очередь он сам. В нормальной ситуации ни второй, ни третий кредит банки ему бы не одобрили. В отдельных случаях это не проблема, когда один заемщик может взять несколько ипотечных кредитов, но заявленный уровень дохода позволяет ему их без проблем обслуживать», — сказал он.

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Он также отметил, что в ипотечном кредитовании такая схема сложно реализуема, а банки обычно выявляют такие случаи с помощью антифрод-систем бюро.

ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

27 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила о новой схеме на ипотечном рынке, при которой заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов за один день. «Мы видим новую схему, в рамках которой заемщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — сказала она.

Ранее ЦБ также сообщал, что на 1 апреля уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг почти 12%. Так, за год во время пандемии COVID-19 уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 п.п., а основной вклад внесли выдачи необеспеченных ссуд. ЦБ также зафиксировал, что некоторые участники банковского рынка наращивают выдачи заемщикам, которые уже отдают на погашение кредитов свыше 80% своего дохода.

ЦБ Ипотека мошенничество кредит
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