Лавров отверг перенос переговоров из Минска фразой «не Кравчуку решать»

Сергей Лавров (Фото: Yves Herman / Getty Images)

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с предложением экс-президента Украины и главы контактной группы по Донбассу Леонидом Кравчуком о переносе места проведения переговоров, передает ТАСС.

«Не Кравчуку решать, как дальше будет работать Контактная группа», — заявил Лавров. Он напомнил, что сторонами переговоров является не только Украина, и «те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать».

Ранее Леонид Кравчук предложил изменить место проведения встреч трехсторонней Контактной группы в связи с задержанием в Минске Романа Протасевича. «Минск уже не может быть местом для рассмотрения вопросов о мире. После незаконной остановки самолета, летящего из Афин в Вильнюс с целью задержания журналиста Романа Протасевича, и других событий, которые учиняет диктаторский режим Лукашенко, Минск может быть только местом для рассмотрения вопроса об автократии, путях достижения диктаторских режимов, усиления войн, а не мира и согласия между народами», — заявил Кравчук. Он также возмутился нахождению белорусских журналистов в СИЗО.

Леонид Кравчук добавил, что считает правильным перенести переговоры на территорию независимых государств, например, Швейцарии или Финляндии. Он предупредил, что в случае, если Россия продолжит настаивать на проведении встреч в Минске, Украина никогда на это не согласится. Однако, резюмировал Кравчук, это должно быть общей точкой зрения.