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Козак счел неактуальным вопрос смены площадки переговоров по Донбассу

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не собирается обсуждать вопрос переноса площадки переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Даже обсуждать не хотим эти вопросы. Это вопросы второстепенные, технические, и обсуждать не надо. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют», — сказал Козак.

Замглавы администрации президента России предположил, что Киев хотел сделать «гадость» белорусским властям. «Сказать, что вот, это недемократичное государство, поэтому мы в Минск ногой не поедем», — сказал он.

Козак добавил, что не понимает логику такого заявления сейчас, «когда еще вопрос белорусского кризиса не прошел и пандемия не закончилась».

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Ранее на этой неделе вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает другой город вместо столицы Белоруссии и другую страну для очных переговоров трехсторонней группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На время пандемии эти переговоры проходят в формате видеоконференции.

В августе 2020 года похожее предложение озвучил полпред Украины в контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук. По его словам, если протесты в Белоруссии не прекратятся, переговоры следует провести в другой стране. «Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это возможно», — сказал Кравчук. 

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Трехсторонняя контактная группа была создана в 2014 году для урегулирования конфликта на востоке Украины. В нее входят представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и самопровозглашенных республик Донбасса.

Донбасс Минские соглашения Дмитрий Козак Минск
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