Козак счел неактуальным вопрос смены площадки переговоров по Донбассу

Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не собирается обсуждать вопрос переноса площадки переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Даже обсуждать не хотим эти вопросы. Это вопросы второстепенные, технические, и обсуждать не надо. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют», — сказал Козак.

Замглавы администрации президента России предположил, что Киев хотел сделать «гадость» белорусским властям. «Сказать, что вот, это недемократичное государство, поэтому мы в Минск ногой не поедем», — сказал он.

Козак добавил, что не понимает логику такого заявления сейчас, «когда еще вопрос белорусского кризиса не прошел и пандемия не закончилась».