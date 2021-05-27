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Главред Wonderzine ответила на намерение Manizha судиться с изданием

Юлия Таратута
Юлия Таратута (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Текст Wonderzine о представлявшей Россию на «Евровидении» певице Manizha является колонкой и представляет собой частное, субъективное мнение. Об этом заявила главред Wonderzine Юлия Таратута, ее слова приводится в Instagram издания.

«Клевета с точки зрения закона — это умышленное распространение сведений с целью кого-то опорочить. Очевидно, что наша цель — попытка донести до читателей разные точки зрения на сомнительную ситуацию», — написала Таратута.

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Речь идет о материале «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует», опубликованном ранее на сайте Wonderzine за авторством главреда издания. В нем приводились сведения Telegram-канала «Инфобомба» и издания «Ленправда», которые сообщали, что на «Евровидение» Manizha отобралась благодаря замглавы президентской администрации Сергею Кириенко и бизнесмену Юрию Ковальчуку, которых издание назвало «покровителями».

Сама Manizha 27 мая заявила, что подаст в суд на Wonderzine. По ее словам, издание не обращалось к ней, чтобы узнать мнение о сообщениях в Telegram-канале. «У меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», — добавила она.

По словам Таратуты, в материале Wonderzine высказывается частное, субъективное мнение. При этом сама гипотеза о возможных связях семьи Manizha с властями была выдвинута в зарегистрированном СМИ «Ленправда» еще в марте, отметила Таратута.

Главред добавила, что попытки связаться с артисткой не увенчались успехом, поскольку контроль за ее контактами взял на себя «Первый канал».

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Manizha — российская певица таджикского происхождения. Она прославилась тем, что выкладывала в Instagram музыкальные видеоролики и каверы на других исполнителей.

Артистка представляла Россию на «Евровидении-2021». О ее участии в конкурсе объявил «Первый канал» 8 марта. Выбор был сделан по итогам голосования, где за Manizha отдали голос 39,7% зрителей. На «Евровидении» она выступала с песней Russian Woman («Русская женщина») и заняла девятое место.

Manizha суд издание клевета «Евровидение»
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