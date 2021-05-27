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Политика ,  
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Путин заявил о растущей роли применения крылатых ракет

Владимир Путин и Сергей Шойгу на совещании с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса
Владимир Путин и Сергей Шойгу на совещании с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса (Фото: kremlin.ru)

Армия и флот России должны быть оснащены таким современным высокоточным вооружением, как крылатые ракеты различного базирования, а также управляемые боеприпасы, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, растущую роль эффективного применения таких вооружений демонстрирует анализ конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий мира.

«Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов», — добавил Путин.

Президент также отметил, что в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы.

Путин заявил об укреплении «ядерной триады» России
Политика
Владимир Путин (в центре)

Ранее Путин заявил, что в российскую армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, что укрепляет потенциал ядерной триады России. По словам президента, возможности ВМФ удалось расширить за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». Также завершаются испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 и на заключительной стадии испытаний находится гиперзвуковая ракетная система «Циркон», отмечал глава государства.

Член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов сообщил, что военно-морской флот России в 2021 году получит 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов. В их число войдут атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег» проекта «Борей-А» и первая серийная подлодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М». 

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