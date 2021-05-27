Путин заявил о растущей роли применения крылатых ракет

Владимир Путин и Сергей Шойгу на совещании с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса (Фото: kremlin.ru)

Армия и флот России должны быть оснащены таким современным высокоточным вооружением, как крылатые ракеты различного базирования, а также управляемые боеприпасы, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, растущую роль эффективного применения таких вооружений демонстрирует анализ конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий мира.

«Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов», — добавил Путин.

Президент также отметил, что в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы.