Российский МИГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии

МиГ-31 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух над Баренцевым морем для сопровождения норвежского военного самолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказали в пресс-службе.

После того, как норвежский самолет развернулся и направился в противоположную от российской границы сторону, МИГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В пресс-службе отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.