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Политика ,  
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Российский истребитель сопроводил B-52 над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик США В-52Н над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава Балтийского флота.

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — отмечается в сообщении.

Истребитель Су-27 вновь сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем
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Самолет тактической авиации ВВС Франции &laquo;Мираж-2000&raquo;

Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил три самолета Военно-воздушных сил Франции над Черным морем. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135.

Балтийское море истребитель США
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