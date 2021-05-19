Российский истребитель сопроводил B-52 над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик США В-52Н над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава Балтийского флота.

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — отмечается в сообщении.

Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.