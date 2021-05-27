Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 13:49
Forbes сообщил о рождении пятого ребенка у основательницы Wildberries Бизнес, 14:42 ФСБ задержала двух человек за подготовку теракта на Ставрополье. Видео Общество, 14:38 В пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицию на фоне стрельбы в школе в Казани Общество, 14:33 В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19 россиян Общество, 14:27 Лучшим футболистом «Динамо» в сезоне признали 18-летнего игрока Спорт, 14:26 Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца Общество, 14:24 Евросоюз предложил запретить транзит российского газа через Белоруссию Политика, 14:22 «Попытка манипуляции». Чего ожидать от возможного IPO Ripple Крипто, 14:22 Пять подходов к управлению командой в эпоху инноваций Экономика инноваций, 14:20 Дети Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes Бизнес, 14:19 Мишустин анонсировал штрафы за незаконный сбор данных покупателей Политика, 14:18 Клуб Черышева назначил нового главного тренера Спорт, 14:14 Несколько европейских компаний отменили рейсы в Москву Общество, 14:13 Почему ваша почтовая рассылка не приносит клиентов Pro, 14:02
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицию на фоне стрельбы в школе в Казани

Для обеспечения безопасности выпускников в каждом пункте сдачи ЕГЭ будет дежурить пост МВД, сообщил 27 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», передает «РИА Новости».

«Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — заявил Музаев. Чиновник подчеркнул, что такое поручение отдал президент Владимир Путин.

Рособрнадзор раскрыл требования допуска в пункты проведения ЕГЭ
Общество

Кроме полиции, в местах проведения ЕГЭ будут дежурить медики, их количество Музаев оценил в семь тысяч человек.

Сегодня же вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в местах проведения экзамена, говорится на сайте правительства. Это, по словам Голиковой, необходимо «с свете последних трагических событий в Казани». Вице-премьер добавила, что, кроме того, необходимо обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Стрельба в казанской школе № 175 произошла 11 мая. Бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев открыл в школе стрельбу из легально купленного ружья. В результате погибло 7 детей и 2 педагога. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что охраны в школе не было, так как родители сами отказались за нее платить.

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год

Осмновной этап главных школьных экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительные дни состоятся 12, 13, 14 и 17 июля. Для сдачи ЕГЭ школьникам не потребуется вакцинация или отрицательный тест на коронавирус.

Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ после стрельбы в школе
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В этом году экзамен будут сдавать более 724 тысяч человек, что почти на 11 тысяч человек больше результата прошлого года.

ЕГЭ полиция
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ после стрельбы в школе
Общество
Рособрнадзор раскрыл требования допуска в пункты проведения ЕГЭ
Общество
Бастрыкин связал стрельбу в Казани с отказом родителей платить за охрану
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter