В пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицию на фоне стрельбы в школе в Казани

Для обеспечения безопасности выпускников в каждом пункте сдачи ЕГЭ будет дежурить пост МВД, сообщил 27 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», передает «РИА Новости».

«Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — заявил Музаев. Чиновник подчеркнул, что такое поручение отдал президент Владимир Путин.

Кроме полиции, в местах проведения ЕГЭ будут дежурить медики, их количество Музаев оценил в семь тысяч человек.

Сегодня же вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в местах проведения экзамена, говорится на сайте правительства. Это, по словам Голиковой, необходимо «с свете последних трагических событий в Казани». Вице-премьер добавила, что, кроме того, необходимо обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.