Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ после стрельбы в школе

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после стрельбы, произошедшей в казанской гимназии. Такое поручение она дала на селекторном совещании с регионами, на котором обсуждались вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — приводит ее слова секретариат.

Также, по ее словам, необходимо уделить особое внимание соблюдению мер и рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по борьбе с коронавирусом.

По словам вице-премьера, в этом году экзамен будут сдавать более 724 тыс. выпускников — почти на 11 тыс. больше, чем в прошлом. ЕГЭ предстоит только тем одиннадцатиклассникам, которые собираются поступить в вуз, напомнила она. В пунктах проведения экзамена будут задействованы более 300 тыс. человек.