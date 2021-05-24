Рособрнадзор раскрыл требования допуска в пункты проведения ЕГЭ

Участникам единого государственного экзамена не нужен тест на коронавирус или справка о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Из инфографики ведомства, следует, что участник экзамена должен быть в списке сдающих, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, то необходимо принести справку об этом.

В требованиях Рособрнадзора не говорится, что ученик на экзамене должен быть в маске и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте, говорится в сообщении.

При этом перчатки и маски в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей.