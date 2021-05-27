МАИ перешел на дистанционку из-за коронавируса

Ранее в мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков разрешил вузам перейти на дистанционный формат обучения и провести приемную кампанию онлайн в случае необходимости. Он уточнил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На данный момент переход всех вузов на дистанционку не планируется, говорил глава Минобрнауки.

В феврале в Минобрнауки сообщали, что вузы должны сами принимать решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите выпускных квалификационных работ, исходя из ситуации с коронавирусом в каждом регионе.