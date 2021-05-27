МАИ перешел на дистанционку из-за коронавируса
Руководство Московского авиационного института (МАИ) решило перевести студентов на дистанционное обучение с 27 мая, сообщается на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте».
Такое решение принято «с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции».
«Переход в очный режим будет осуществляться по мере снижения риска заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Студенты будут сдавать сессию дистанционно по 7 июля, а с 8 июля — с применением дистанционных образовательных технологий и очно.