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Пандемия коронавируса ,  
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Фальков уточнил работу вузов в случае роста заболеваемости COVID

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские вузы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации могут провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционное обучение. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает «РИА Новости».

«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и в случае необходимости решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — пояснил он.

Министр уточнил, что все будет зависеть от происходящего в конкретном регионе и городе. Пока, по словам Фалькова, передает ТАСС, массового перевода вузов на дистанционку не планируется.

Российским вузам разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно
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Фото:Matteo Corner / EPA / ТАСС

Фальков отметил, что подать документы для поступления в этом году можно очно и дистанционно. По ряду направлений высшего образования ожидается высокий конкурс.

Ранее из-за угрозы коронавируса российским вузам, как и в прошлом году, разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно. Приемная кампания начнется не позднее 20 июня, к 2 августа должны быть опубликованы конкурсные списки абитуриентов. В этом году бесплатное высшее образование смогут получить 576 498 человек. Это на 34 747 больше, чем в предыдущем году.

коронавирус Валерий Фальков российские вузы
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