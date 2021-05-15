Фальков уточнил работу вузов в случае роста заболеваемости COVID

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Российские вузы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации могут провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционное обучение. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает «РИА Новости».

«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и в случае необходимости решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — пояснил он.

Министр уточнил, что все будет зависеть от происходящего в конкретном регионе и городе. Пока, по словам Фалькова, передает ТАСС, массового перевода вузов на дистанционку не планируется.

Фальков отметил, что подать документы для поступления в этом году можно очно и дистанционно. По ряду направлений высшего образования ожидается высокий конкурс.